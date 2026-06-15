-Ova sezona je počela onako kako je počela. Porazi na pripremama, smena trenera odmah na početku… Lično smatram obe ove sezone neuspešnim. Po jedan trofej u Kupu, a mislim da smo mogli i trebalo je više. Koji su uzroci za to? Ne znam.Sigurno da je bilo i prevelikih očekivanja, a mislim da je to i želja. Svi koji su u dodiru sa Crvenom zvezdom, od igrača i trenera do navijača, nemaju loše misli i energiju, već sve dolazi iz tolike želje da se nešto uradi. To u jednom trenutku pojede sve koji su unutar toga. Ne znam šta bih rekao. I dalje nemam poraz u finalima, nisam ih igrao - rekao je Kalinić u podkastu kod Nenada Kostića.

O ostanku i sledeće sezone u trofejnom klubu.

- Imam ugovor, naravno. Ne znamo šta će da se dešava u okviru kluba, trenera, planova, ambicija i svega, ali nadam se da sam tu i sledeće godine. Videćemo da li ćemo da napravimo taj neki iskorak. U kom sastavu? Ne znam. Kao i uvek, tu sam ako treba.

Ostaje da se vidi kako će izgledati tim sledeće sezone kada sa klupe bude "dirigovao" Ibon Navaro.