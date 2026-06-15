-Pričali smo pred Englesku, kada je tek došao. Tu smo imali neki kratak razgovor. Moram da budem iskren, nije mi prijalo da me bilo ko nagovara da se vratim. Dvoumio sam se i rekao sebi “bolje da se sklonim”. Više nismo direktno razgovarali, bilo je nekih informacija da će doći u Emirate, da se vidimo, ali je počeo rat koji je sve poremetio i od tada ništa. Moram da naglasim: mislim da je sjajna stvar što je Paunović došao! Ima super namere, dobar je trener - rekao je Tadić za "Mozzarsport".

Sledi li to jedno “ali”?

-Ne volim nikome da solim pamet i sve što govorim, govorim za dobro reprezentacije i njegovo dobro kao selektora. Dugo sam bio tu, mislim da sam prošao dosta toga i da sa pravom mogu da pričam o mnogim temama. Reprezentacija Srbije mi je dala mnogo, kao i ja njoj bila, bila mi je čast i privilegija da igram za svoju državu. Činjenica je da su u javnosti veliku pažnju izazvale njegove izjave. Svaka se analizira do detalja. Verujem da će Paunović vremenom pronaći još bolji balans u javnim nastupima, to je kod nas jako važno. Redovno se neke stvari ili pogrešno protumače ili se uhvatimo za jednu reč, izjavu i to ne puštamo. Recimo, selektor Stojković je po meni tu vladao besprekorno. Svaka reč, zarez, slovo mu je bilo bitno, vodio je o tome računa. Naš ambijent to zahteva. Na kraju krajeva, gledam i svoje neke situacije, zbog stvari koje sam rekao. Istina, ja sam takav, opet bih ponovio isto, takav je moj karakter, ali kao što rekoh, kod nas kad nešto kažeš – gotovo. Uhvate se za to i nema nazad, a često ispadne sve nekako drugačije od onog što si mislio. Ovo je moj dobromerni savet. Nadam se da će Veljko uspeti, slobodno neka ide jako, mislim da mora još žustrije, sa više autoriteta, zato što ako analiziramo ko je pravio rezultate kod nas, sve su bili ljudi sa jakim autoritetom: Radomir Antić, Slavoljub Muslin, Dragan Stojković. Mislim da i on može to da pokaže i da će onda doći rezultati.

Potpuno je jasno da je kraj.

-Jeste. Zvali su me više puta da se vratim i ranije kod selektora Stojkovića, ali nekako mislim da kada sam jednom prelomio da sam završio, da se posle toga ne treba vraćati. Lepo je bilo dok je trajalo, stvarno sam zadovoljan: dva Svetska prvenstva, jedno Evropsko. Naravno da je moglo više, ali s obzirom na to koliko su neki igrači koji su bili u reprezentaciji pre nas igrali velikih takmičenja, stvarno sam zadovoljan i srećan što sam bio deo reprezentacije. To je najlepši osećaj. Ali, nije to jedini razlog zašto sam odlučio da je dosta.