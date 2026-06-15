Fudbalska reprezentacija Švedske silovito je otvorila nastup na Svetskom prvenstvu, pošto je u prvom kolu Grupe F deklasirala Tunis rezultatom 5:1. Jedan detalj iznenadio je sve... Dao je gol, a onda...

Umesto euforične proslave, Ajari je samo podigao ruke dok su mu saigrači prilazili, a zatim je pao na sedždu.

Razlog za takvu reakciju vrlo je emotivan. Naime, njegov otac je poreklom iz Tunisa, zbog čega je vezan za zemlju protiv koje je igrao.

Tokom ranijih godina čak se spekulisalo da bi vezista mogao da nastupa za reprezentaciju Tunisa, ali je na kraju odlučio da brani boje Švedske, države u kojoj je rođen.

To je učinio upravo na insistiranje svog oca, koji je istakao da su ga "prihvatili i razvili".