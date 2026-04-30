Crno-beli su slavili sa 103:77, čime su poveli sa 1:0 u ovoj seriji i sada imaju meč loptu već za dva dana u Užicu.

Posle ovog meča, govorio je i trener Partizana Đoan Penjaroja.

- Mislim da smo imali probleme u prvoj četvrtini, igrali su jako dobro posebno u napadu. Dobro su šutirali. Imali su dobar spejsing, delili su loptu veoma dobro, a naša odbrana... Pogotovo u prvih 10 minuta je bila slaba. Popravili smo odbranu, mislim da nismo imali problema u napadu i ovo nije lako posle 15 dana odmora da dođemo i da se takmičimo s novim igračima, sa Lovernjom, nismo imali pet stranaca. Dobra pobeda, moramo se spremimo za sledeću utakmicu i da počnemo malo bolje.

On je pomenuo i Lovernja.

- Džofri je došao da nam pomogne, on je veoma važan. Pomogao je dosta na treninzima, popravili smo nivo fizike. Veoma je važan što u KLS imamo problem sa srpksim igračima, da bi popunili ovaj roster, on je jako važan. Igrač je Partizana, ima mnogo poštovanja prema njemu od navijača. Igrao je dobro, treba mu vremena. On je odigrao tek nekoliko utakmica u Kuvajtu, igrao je dobro, pomaže nam i srećan sam.

Na kraju, rekao je i očekivanja pred sledeći meč.

- Igramo na gostujućem terenu. Oni će biti jako motivisani, moramo da počnemo utakmicu bolje nego večeras, da odigramo ozbiljno, da budemo bolji u odbrani u prvih trenucima pogotovo. Da dodajemo loptu i diktiramo brzinu ovog meča.