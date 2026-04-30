Košarkaši Partizana na sjajan način su otvorili košarkašku Superligu Srbije.

Crno-beli su rutinski savladali Slobodu iz Užica u Areni rezultatom 103:77.

Četvrtfinalna serija se igra na dve dobijene, a sledeći meč se igra u Užicu, a sve karte za taj meč su rasprodate.

Užičani su na startu meča parirali Partizanu, pa su na kraju prve četvrtine vodili 25:23. Ipak, u nastavku su crno-beli pokazali zašto su ubedljivi favoriti, pa su u drugoj deonici postigli čak 35 poena i na pauzu otišli sa +15 poena (58:43).

Sloboda je u nastavku pokušavala da smanji zaostatak koliko toliko, bilo je 10 razlike za Partizan u toku treće deonice, ali je to bilo sve od gostiju.

Partizan je na kraju trećeg kvartala poveo 81:61, da bi to kraja održavao tu prednost i na kraju slavio sa 103:77.

Najbolji u ekipi Partizana bio je Arijan Lakić sa 20 poena, Lovernj je dodao 17, Nakić 13, a Pokuševski 12. Kod Slobode je najbolji bio Šuškavčević sa 20 poena, 17 je dodao Božić, 11 Simić, a Opoku je utakmicu završio sa 10.