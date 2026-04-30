Crno-beli će u četvrtfinalu igrati protiv Slobode iz Užica. Prvi meč u seriji je na programu danas od 18:30, kada će "parni valjak" krenuti u odbranu trofeja u ovom takmičenju.

Tim Đoana Penjaroje nije igrao od 19. aprila i utakmice sa Crvenom zvezdom u poslednjem kolu Top 8 faze ABA lige, koju je rešio u svoju korist rezultatom 81:74. Imali su crno-beli dovoljno vremena za odmor, a španski trener je odlučio na koje će strane igrače računati u KLS-u.

Klub se pred meč sa Užičanima oglasio duhovitom porukom koja je postala pravi hit na društvenim mrežama.

- Dan uoči praznika rada, nećemo ponuditi roštilj, pivo lili specijalitete sa ražnja. Sve što ćete danas u Areni videti jeste početak borbe za odbranu titule prvaka Srbije. Vidimo se - stoji u objavi Partizana.