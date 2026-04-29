Klub iz Humske počinje izmenjeno takmičenje Superlige Srbije u četvrtak protiv Slobode iz Užica.

Faza koja se zove plej-in se igra na dve pobede, a ukoliko crno-beli prevaziđu tu prepreku, oda će se plasirati na Fajnal-for koji će se igrati u Nišu, najverovatnije od 29. do 31. maja.

Crno-beli brane titulu šampiona Srbije koju su osvojili prošle sezone kada je suspendovan bio Željko Obradović, a tim sa klupe je vodio Bogdan Karaičić. Tada su crno-beli na krilima senzacionalnog Dvejna Vašingtona prvo savladali FMP, a onda u finalnoj seriji Spartak iz Subotice.

Tim Partizan Mozzart Beta za Superligu Srbije: Karlik Džons, Nik Kalates, Šejk Milton, Bruno Fernando, Žofri Lovernj, Aleksej Pokuševski, Arijan Lakić, Aleksa Radanov, Mario Nakić, Mitar Bošnjaković, Uroš Mijailović, Nikola Đurović.

To znači da nema Dvejna Vašingtona, Sterlinga Brauna, Isaka Bonge, Dilana Osetkovskog i Tonjea Džekirija.. Tu je zato Žofri Lovernj koji ima srpski pasoš i može da ponovo debituje za crno-bele, samo ovoga puta ne kao internacionalac Francuske, već kao Srbin.