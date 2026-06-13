Tim Dušana Alimpijevića je na startu finalne serije savladao Fenerbahče kao gost rezuttatom 88:80.

Crno-beli su sjajno otvorili meč i u ranoj fazi stekli dvocifrenu prednost. Održavali su crno-beli razliku, a onda je pri rezultatu 36:43 usledila furiozna serija domaćina od 15:0. Delovalo je da je ekipa Šarunasa Jasikevičijusa uspela da slomi otpor protivnika, ali se Bešiktaš nije predavao i stigao je do preokreta.

Pokušao je Fener da se vrati, ali je Horton-Taker napravio nepromišljen faul na šutu za tri poena. Braun je pogodio sva tri bacanja, a onda je Arslan trojkom doneo Bešiktašu sedam poena prednosti.

Nastavio je šut da služi goste, pogodili su trojke Šanli pa Braun, nakon čega je njegov prezimenjak Vito takođe upisao poene za povratak na dvocifrenu razliku (75:85) u poslednjem minutu susreta, čime je on praktično i rešen.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Berk Ugurlu sa 20 poena i četiri asistencije. Entoni Braun je dodao 14, a njegov prezimenjak Vito 12. Na drugoj strani Vejd Boldvin i Tarik Biberović su meč završili sa po 16 poena.

Druga utakmica je na programu u ponedeljak od 19 časova.