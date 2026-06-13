Američka policija u Kanzas Sitiju, najvećem gradu američke savezne države Misuri, privela je danas dve osobe u okviru istrage o mogućoj krađi opreme fudbalske reprezentacije Engleske, nakon što je utvrđeno da nedostaju predmeti iz vozila tima koje je doputovalo u grad pred početak Svetskog prvenstva.

Kako je saopštila Policijska uprava Kanzas Sitija, incident se dogodio u petak uveče, kada je logistički tim reprezentacije Engleske stigao u grad kako bi pripremio bazu ekipe.

- Istražujemo moguću krađu opreme iz vozila jednog tima koje je stiglo u Kanzas Siti, nakon što je utvrđeno da određeni predmeti nedostaju - navela je policija, preneo je AP.

Fudbalski savez Engleske potvrdio je za AP da je došlo do mogućeg incidenta, ali nije želeo da iznosi dodatne detalje, navodeći da je slučaj u nadležnosti policije.

Pojedini mediji preneli su ranije danas da je deo nestale opreme pronađen, ali policija za sada nije zvanično potvrdila te navode.

Reprezentacija Engleske trebalo bi danas da stigne u svoju bazu u Kanzas Sitiju nakon završnih priprema na Floridi.

Engleska će nastup na Svetskom prvenstvu otvoriti u sredu utakmicom protiv Hrvatske u okviru Grupe L na stadionu u Dalasu.