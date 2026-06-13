Iskusni centar poslednji angažman imao je u Saragosi, sa kojom je izborio opstanak u španskoj ACB ligi, nakon čega je odlučio da se povuče sa terena.

Tokom bogate karijere nastupao je za Lovćen, Budućnost, Valensiju, Zenit i Saragosu. Sa Budućnošću je osvojio dve duple krune, dok je najveći trag ostavio u Valensiji, gde je proveo 11 sezona. Sa španskim klubom osvojio je dva Evrokupa i titulu prvaka Španije 2017. godine, kada je poneo i MVP priznanje.

Dubljević je bio dugogodišnji reprezentativac Crne Gore. Nastupio je na tri Evropska i dva Svetska prvenstva, a kao kapiten predvodio je nacionalni tim na Mundobasketu 2019. godine u Kini, prvom Svetskom prvenstvu u istoriji crnogorske košarke.

Na NBA draftu 2013. godine izabrala ga je Minesota kao 59. pika, ali nikada nije zaigrao u najjačoj ligi sveta.