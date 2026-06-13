Fudbalska reprezentacija Hrvatske će svoj prvi meč na Svetskom prvenstvu odigrati 17. juna protiv Engleske u okviru prvog kola grupe L, a selektor Zlatko Dalić sprema veliko iznenađenje za taj meč.

Prema pisanju hrvatskih medija, "vatreni" bi protiv "gordog albiona" mogli da zaigraju sa trojicom štopera i petoricom igrača u poslednjoj liniji, a veliko iznenađenje Zlatko Dalić sprema u napadu. Petar Musa će, navodno, u takvom sistemu imati težak zadatak kao jedini istureni napadač protiv fizički veoma moćne engleske odbrane.

Ako je suditi po najavama, očekivani sastav Hrvatske mogao bi da izgleda ovako: Livaković – Stanišić, Šutalo, Vušković, Gvardiol, Perišić – Petar Sučić, Modrić, Kovačić, Baturina – Musa. Jedina nedoumica i dalje postoji oko jednog mesta u srcu odbrane, gde konkurenciju čine Ćaleta-Car, Pongračić i Erlić.