Fudbaleri Švajcarske vode protiv Katara sa 1:0 u meču prvog kola grupe B na Svetskom prvenstvu.

"Sajdžije" su do prednosti stigle u 17. minutu, kada je Bril Embolo uspešno realizovao jedanaesterac.

Sudija iz Hondurasa, Said Martinez, je dosudio penal zbog evidentnog faula golmana Abunade nad Frojlerom, ali je ostala velika dilema u tom 13. minutu.

Naime, prethodno je glavom odigrao Embolo, a svima nam je na prvu delovalo da je vezista, koji je posle odigrao loptom, bio iza svih defanzivaca Katara! Ipak, to zvanično nije bio slučaj.

VAR provera je trajala tri minuta, a odluka se na kraju nije menjala. Dosuđen je penal za Švajcarsku koji je Embolo iskoristio i doveo svoj tim u vođstvo.