Fudbaleri Crvene zvezde praktično su već u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona gde čekaju rivala. To će biti Hapoel Ber Ševa ili Vikingur. Islanđani su prvi meč u Rejkjaviku rešili u svoju korist sa 2:1 i braniće "plus jedan" u Mađarskoj (19.30).

Izraelci svoje mečeve igraju u Sobotheju, gradiću blizu granice sa Austrijom, pa bi u slučaju prolaza, crveno-bele čekao mnogo kraći put i igrali bi praktično u komšiluku. U suprotnom bi morali na sam sever Evrope i put glavnog grada Islanda.

Teško je reći šta je Zvezdi poželjnije, kraći put i teži rival na papiru, ili naporniji put i lakši protivnik. Bilo kako bilo, saznaćemo večeras.