Srpski stručnjak Ivan Vukomanović novi je trener fudbalera Radomlja, saopštio je danas slovenački klub.

- Sa zadovoljstvom najavljujemo da će naš tim u novoj sezoni predvoditi 48-godišnji srpski strateg Ivan Vukomanović. On se sa ekipom prvi put sastati u ponedeljak, kada počinju pripreme za novu sezonu - naveo je slovenački klub.

Srpski trener je tokom karijere vodio Apolon iz Limasola, Slovan iz Bratislave, Standard iz Liježa i indijsku Keralu Blasters.

Radomlje je sezonu završilo na šestom mestu na tabeli slovenačkog prvenstva.