Gvardiol (24) je u Mančester siti stigao 2023. godine iz Lajpciga. Hrvatski fudbaler je za engleski klub odigrao 122 meča i postigao je 13 golova. Sa klubom iz Mančestera osvojio je šest trofeja.



-Kada sam čuo da mi Siti nudi produženje ugovora, odmah sam znao da to želim. Navijači Sitija su od prvog dana sjajni prema meni, a klub obezbeđuje sve igračima. To je najbolji klub na svetu. Tokom ove tri godine osetio sam toliko ljubavi i poštovanja, na čemu sam veoma zahvalan. Imamo sjajne igrače, reč je o ekipi svetske klase, koja je mlada i puna potencijala. Uveren sam da ćemo u godinama pred nama ostvariti još mnogo uspeha - rekao je Gvardiol, preneo je zvanični sajt kluba.



Fudbaleri Mančester sitija će 23. avgusta u prvom kolu Premijer lige dočekati Bornmut.