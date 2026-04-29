Crvena zvezda večeras započinje nastup u košarkaškoj Superligi Srbije, pošto će dočekati Zlatibor od 18.30.

Danas je otkriveno da će se već za ovo takmičenje Zvezdi priključiti Nikola Đurišić, koji je ranije potpisao, ali je po povratku iz NBA lige prvo prosleđen na pozajmicu Megi.

Međutim, neće biti jedino pojačanje Zvezde za Superligu. Prema dostupnom materijalu sa treninga, u ekipu se sa pozajmice iz BKK Radničkog vratilo i letnje pojačanje Filip Škobalj.

Podsetimo, Škobalj pokriva poziciju krila i visok je 202 cm, a osnovna odlika mu je šut za tri poena.

Uz njega, na treninzima je još jedno letošnje pojačanje, mladi Lazar Stojković, koji je takođe nastupao za BKK Radnički na dvojnoj registraciji, ali je bio i u sastavu Zvezde, što prvog, što juniorskog tima. Ipak, od naredne sezone on će nastupati u NCAA ligi za ambiciozni Sent Džons Koledž.