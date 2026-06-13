Košarkaši Olimpijakosa ponovo su postali šampioni Grčke. Crveno-beli iz Pireja su u majstorici savladali Panatinaikos sa 89:85, ali je meč ostao u senci ozbiljnog sukoba između Tajrika Džonsa i Kendrika Nana.

Tokom utakmice je viđena rasprava između dvojice Amerikanaca, koja je ubrzo prerasla i u fizički obračun, kada je bivši centar Partizana uhvatio za vrat Kendrika Nana, posle čega su obojica isključeni.

Ipak, tu nije bio kraj, pošto se sukob nastavio i posle utakmice.

Odmah nakon meča je trener Panatinaikosa Ergin Ataman rekao da je Tajrik Džons došao u svlačionicu i udario Kendrika Nana.

- Ovo što se desilo u grčkoj košarci nije fer. Mi prihvatamo da izgubimo, ko je ovaj je**ni Tajrik Džons, došao je u svlačionicu i udario Kendrika Nana. Šta je ovo? Šta je ovo? Ajde da igramo košarku - urlao je Ergin Ataman.

Sada se pojavio i snimak tog obračuna, gde se vidi da Tajrik Džons ide na Kendrika Nana i da ozbiljno nasrće na njega, te da je zamahnuo pesnicom.