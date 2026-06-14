Košarkaši Olimpijakosa su pobedom nad Panatinaikosom u petoj utakmici odbranili titulu prvaka Grčke, a ovaj duel je ostao u senci žestokog sukoba između Tajrika Džonsa i Kendrika Nana.

Sada se pojavio novi snimak tuče, a na njemu se vidi da je Nan odgurnuo Džonsa, pre nego što je usledio napad pesnicom u tunelu Dvorane mira i prijateljstva.

Do sukoba dvojice Amerikanaca je došlo tokom utakmice, kada su obojica zaradili isključenje, ali se haos nastavio i posle meča.

Prema navodima grčkih medija, košarkaši Panatinaikosa pokušali su posle ovog napada da dođu do centra Olimpijakosa, ali je između dva tima stala policija sa snažnom opremom. Posle toga je izbio sukob između igrača Panatinaikosa i pripadnika policije.