Košarkaši Olimpijakosa odbranili su titulu prvaka Grčke pošto su u odlučujućoj petoj utakmici na svom terenu pobedili najvećeg rivala Panatinaikos rezultatom 89:85.

Odmah posle meča je trener "zelenih" Ergin Ataman uputio ozbiljne optužbe na račun Tajrika Džonsa.

Turski stručnjak je otkrio da je centar crveno-belih iz Pireja otišao u svlačionicu i udario Kendrika Nana. Sukob koji je započeo na parketu, eskalirao je očigledno i nakon što su obojica bili isključeni.

- Tajrik Džons je udario Nana pesnicom u svlačionici. Šta su ovo stvari, zar je ovo grčka košarka? Šta radi Tajrik Džons, ovo je sramota - urlao je Ataman.

Pre nego što je otkrio pomenuti detalj, pričao je o utakmici i čestitao protivniku.

- Bila su izvanredna finala, čestitke Olimpijakosu, oni su pobednici. Čestitke mojim igračima, ponosan sam na njih, borili su se sa svima u ovoj seriji. Danas je to bila fer utakmica. Da je tako bilo u prvoj i trećoj utakmici, stvari bi bile drugačije. Ali za nekoliko meseci niko neće pričati o tome. Hvala našim navijačima na podršci. Posle ove sezone treba da budu ponosni na naše igrače.