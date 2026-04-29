Nair Tiknizjan je bio jedno od najzvučnijih pojačanja Crvene zvezde prošlog leta, kada je stigao iz moskovske Lokomotive.

Međutim, skoro od samog početka nije prestajao da bude tema priča odlasku iz Zvezde. Tokom zime su bili aktuelniji timovi iz zapadne Evrope, a u poslednje vreme i povratak u Rusiju, konkretno Spartak.

Tiknizjan je u pobedi u Večitom derbiju nad Partizanom, kojom je potvrđena titula, ušao u igru tek u završnici, pošto je prednost dobio mladi Adem Avdić, ali je njegov agent Aleksandar Kljujev potvrdio da su ponude klubova iz najozbiljnijih liga već na stolu. On je na pitanje o mogućnosti njihovog interesovanja odgovorio:

– Ne da bi mogli, nego se to već dešava. Određeno interesovanje za Tiknizjana već postoji - rekao je Kljujev za ruski "Čempionat".