Kolumbijsko-američka glumica Sofija Vergara, jedna je od najvećih zvezda Svetskog prvenstva u fudbalu.

Holivudska glumica Sofija Vergara (53) bila je pretprošle noći jedna od najvećih zvezda na stadionu u Los Anđelesu. Uživo je iz blizine terena gledala kako reprezentacija SAD ostvaruje istorijsku pobedu protiv Paragvaja (4:1) i bila je jedna od brojnih "selebritija" koji nisu propustili priliku da uživaju u tom spektaklu.

Kolumbijsko-američka glumica, zvezda sitkoma "Moderna porodica" ("Modern Family") dala je pre utakmice u El-Eju i intervju na terenu zajedno sa kolegom Ovenom Vilsonom, a u loži su sedili i fudbaler Dejvid Bekam, glumac Tom Kruz, tvorac Majkrosofta Bil Gejts, reditelj Džordž Lukas.