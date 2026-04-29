Dogovor Crvene zvezde i Arsenala u vezi sa transferom Kostova je na pomolu, pitanje je detalja i trenutka. Klub iz Londona spreman je da ponudi 12.000.000 evra, procente od naredne prodaje i bonuse. Ipak, u Zvezdi veruju da igrač vredi više i ne žele odmah da ga puiste za ovu sumu. Dakle, nije pitanje hoće li otići, već na kojoj sumi će dve strane da se nađu.

Upravo iz ovih razloga ne čudi što je Zvezdan Terzić danas krenuo put Londona saznaje "Sportinjo".

Pokušaće Terzić sigurno da izvuče više novca od Arsenala. Jasan je u stavu da želi da ovo bude rekordni transfer. Ako se uzme u obzir da je. Veljko Milosavljević u Bornmut prodat za 15.000.000 evra, želeće da navuče barem milion više od toga. Toliko je često ponavljao da će transfer Kostova da obori rekord.

Uz procente i bonuse, to bi moglo da bude i 20.000.000 evra, ali Terzić jednostavno želi da osnovna suma bude veća.

Ostaje da se vidi kakav će biti krajnji rasplet...