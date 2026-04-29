Legenda Liverpula Stiven Džerard nema angažman od kada je smenjen sa mesta trenera El Etifaka u Saudijskoj Arabiji. On je u bogatom klubu bio nepune dve godine, a bez posla je januara 2025. godine.

Kako stvari stoje na leto će se vratiti u Englesku.

Kako prenose mediji na Ostrvu, Džerard je prvi kandidat da zemani Skota Parkera na klupi Barnlija.

Uprava člana Premijer lige je odlučila da ne nastavi saradnju sa Parkerom pošto nije uspeo da sačuva opstanak i klub se vraća u Čempionšip.

Džerard je u trenerskoj karijeri pored Al Etifaka radio u Rendžersu i Aston VIli. Sa velikanom iz Škotske je bio šampion Škotske 2021. godine , što je zanimljivo i poslednja titula “Policajaca” iz Glazgova.