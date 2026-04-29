Nekadašnji pomoćnik Siniše Mihajlovića Emilio de Leo sada je selektor reprezentacije Malte, a nedavno je pričao o odnosu sa legendarnim fudbalerom i trenerom, kao i srpskim igračima.

Ima dobar odnos sa Ademom Ljajićem i Aleksandrom Kolarovom.

- Ako pričamo o Srbima najviše sam vezan za Ljajića. Mada bih o svakom mogao da napišem knjigu. Eto, i Kolarov me je zvao da mu budem pomoćnik u mladoj reprezentaciji Srbije, ali mi je trebao predah u tom trenutku.

Prisetio se jedne zanimljive situacije sa Mihajlovićem i Ljajićem u glavnoj ulozi.

- Sećam se video-analize kada je Ljajić zadremao. Miha ga je gađao daljinskim. Uspeo je da izbegne, na svu sreću. Obično se samo sa "kumićima" raspravljao.