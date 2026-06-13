Od sada, najvažniji momenti sa utakmica više ne moraju da se traže po drugim kanalima, društvenim mrežama ili video platformama. Golovi, koševi, ključne šanse, crveni kartoni i drugi odlučujući trenuci stižu gotovo u realnom vremenu, odmah tamo gde su korisnici već u igri - na AdmiralBet-u.

Time AdmiralBet dodatno ubrzava i obogaćuje korisničko iskustvo, jer pored samog praćenja rezultata i ponude, igrači sada dobijaju i vizuelni pregled najvažnijih događaja, bez izlaska iz sistema. Uz to, dostupne su i personalizovane notifikacije vezane za tikete, omiljene timove i takmičenja koja korisnici prate, pa je čitavo iskustvo još direktnije, relevantnije i sadržajno jače.

Nova funkcionalnost realizovana je u saradnji sa kompanijom ReelQuick, specijalizovanom za automatizovanu obradu i distribuciju sportskog video sadržaja, i predstavlja još jedan snažan korak u daljem razvoju AdmiralBet digitalne ponude.

-Naš cilj je jasan - da korisnicima ponudimo više sadržaja, više brzine i više razloga da ostanu upravo u AdmiralBet okruženju. Uvođenjem Hajlajtsa podigli smo iskustvo praćenja sporta i live klađenja na novi nivo i još jednom pokazali da razvoj naše platforme ide u pravcu koji tržište tek treba da sustigne - poručuju iz kompanije.

U okviru platforme „Uvek u napadu!“, AdmiralBet i ovim potezom potvrđuje da inovacije ne uvodi zbog forme, već zato što želi da korisnicima ponudi konkretnu, svakodnevnu i vidljivu vrednost.

Sport više nije potrebno samo pratiti.

Sada najvažnije momente možete da gledate odmah, direktno tamo gde i igrate - uz AdmiralBet.