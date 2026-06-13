Karlos Alkaraz je zbog povrede zgloba dense ruke morao da propusti Rolan Garos. Nadali su se njegovi navijači da će uspeti da se oporavi za Vimbldon, ali je ubrzo objavio loše vesti i nećemo ga gledati u Londonu.

Ipak, teniska javnost je ostala uskraćena za detaljnije informacije, pa je Andre Agasi postavio neka važna pitanja oko njegove zdravstvene situacije. Od objave da će preskočiti Vimbldon je otkriveno malo informacija o stanju povrede. Prošlog meseca, Alkaraz se oglasio na društvenim mrežama rekavši da njegov oporavak "ide dobro", ali nije naveo vremenski okvir za povratak.

To se nije dopalo Agasiju, koji želi više transparentnosti.

- Bilo bi zaista korisno kada bi on ili neko njemu blizak jasno objasnio tačnu prirodu njegove povrede, jer u ovom trenutku možemo samo da nagađamo - rekao je slavni američki teniser.

On kaže da se povrede zgloba mogu značajno razlikovati i kako je javnost ostala uskraćena o detaljima povrede jednog od najboljih tenisera današnjice.

- O čemu tačno pričamo i koje metode lečenja su u pitanju? Ne znam tačno šta on ima.

Alkaraz je objavio samo kratko saopštenje.

- Moj oporavak ide dobro i osećam se mnogo bolje, ali nažalost još uvek nisam spreman da se takmičim, zbog čega moram da odustanem od igranja na travi na Kvinsu i Vimbldonu. To su dva zaista posebna turnira za mene i mnogo će mi nedostajati. Nastaviću da radim na tome da se vratim što je pre moguće.