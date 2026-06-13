Navijači Crvene zvezde godinama maštaju o dolasku Nikole Vučevića, a o tome se spekuliše i po završetku ove sezone. Ipak, izvesno je da će crnogorski košarkaš ostati u NBA ligi.

Iskusni as je trenutno bez angažmana i slobodan je u izboru nove sredine. Istakao je da mu je prioritet ostanak u najjačoj ligi sveta gde igra već više od jedne decenije.

Gostujući u podkastu "NBA out of Bounds" Mozzart, Vučević je otvoreno govorio o svojoj budućnosti i interesovanju koje postoji iz Beograda.

- Meni je fokus na NBA ligi, želja mi je da ostanem tamo, tamo sam 15 godina i voleo bih da ostanem do kraja karijere. Čekamo prvi jul, da vidim opcije, pa ćemo onda polako - rekao je Vučević.

On je potvrdio da postoji interesovanje crveno-belih, ali je ponovio da mu Evropa trenutno nije u planu.

- Istekao mi je ugovor, ljudi to pominju. Postoji interesovanje, ali mi je fokus stvarno na NBA ligi, jer znam da imam kvalitet da igram tamo.

Ostavio je minimalnu mogućnost da se vrati u Evropu i u tom slučaju bi Zvezda bila favorit za njegov potpis.

- Ako odlučim da se vratim, Zvezda je favorit, ali kažem fokus je NBA i očekujem da ću tamo ostati. Razumem ja navijače, drago mi je kad mi priđu na ulici i kažu mi da dođem. Ne želim da prodajem lažnu priču, da ih ložim. Navijam za Zvezdu od malena, ali nije mi u planu da se vratim u Evropu.

Govoreći o prethodnoj sezoni crveno-belih, Vučević je ocenio da ekipa ima kvalitet za više domete u Evroligi, ali da nije uspela da iskoristi potencijal.

- Žao mi je što nije iskorišćena prilika da se napravi iskorak u Evroligi. Dobra je ekipa bila, ali nezgodna je Evroliga. Bio je tim za nešto više, neke utakmice koje je trebalo da pobedimo smo izgubili, opet neke smo pobedili koje nismo očekivao. Žao mi je što domaći igrači nisu dobili veću šansu. Stranci to ne razumeju i ne zanima ih. Danas igra za Milano, sutra za PAO. Ne znaju za euforiju između dva kluba ovde, koja iskreno po meni prelazi neku granicu.

Na kraju je prokomentarisao i atmosferu i pritisak navijača, ističući da bi preterana euforija mogla da ima negativan uticaj.

- Može biti. Razumem rivalstvo, ali treba da bude u granicama sporta. Ko je bolji na terenu taj nek dobije. Euforija ova nije dobra za decu koja treba da odrastaju u zdravom okruženju, a ne da gledaju ko za koga navija - poručio je Vučević.