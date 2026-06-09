Navijači su na nogama... Ima dima, ali... Kakve su šanse da Nikola Vučević obuče crveno-beli dres?

Te priče dodatno je podgrejao njegov odlazak iz Boston Seltiksa, čime je iskusni centar sada slobodan kao ptica na grani.

Vučević je zimus, u emsiji "Kida show", govorio o potencijalnom dolasku u Evropu gde je Crvenu zvezdu istakao na prvom mesto:

- Ako se ikada odlučim za dolazak u Evropu, Zvezda bi bila na prvom mesto. Meni je iskreno fokus da što dužem ostanem u NBA. Drugačiji je to sistem i košarka, ovde sam već 15 godina i nije lako napraviti promenu - rekao je Vučević.

A sportski komentator Darko Plavšić je digao navijače Zvezde na noge kada je rekao da dolazak na Mali Malemegdan nije nerealan kao što je bio ranije. Međutim, dugogodišnji NBA as je pre godinu dana u podkastu nedavno preminulog novinara Edina Avdića otkrio da pomno prati Crvenu zvezdu. Priznao je tada da ponekad razmišlja o mogućnosti da jednog dana zaigra za voljeni klub, ljudi ga konstanto pitaju da li će nekad obući crveno-beli dres.

- Kada dođem u Beograd, ljudi me stalno pitaju: “Kada dolaziš u Zvezdu?”… Razumem ih, ponekad stvarno razmišljam o tome. Gledam skoro svaku utakmicu Zvezde - rekao je tada Vučević.

NBA insajder Mark Stajn otkrio je šta Vučevića čeka posle odlaksa iz Bostona.

- Sve je veća verovatnoća da će bivši Ol-star centar Nikola Vučević promeniti tim ovog leta. Njegova povreda u martu i lom prsta ruke učinili su da mu boravak u Boston Seltiksima bude završen već na proleće. Vučević će u oktobru napuniti 36 godina, ali se pretpostavlja da će privući određeno interesovanje na tržištu, s obzirom na to da uvek postoji potražnja za visokim igračima koji 'šire' teren", smatra Stajn.