Sparsi uzvratili na gostovanju u Njujorku i došli su do prve pobede u finalu, bilo je 115:111!

To znači da su Sparsi i dalje "živi" u ovoj seriji i za to mogu da zahvale Viktoru Vembanjami, međutim prema prvim reakcijama iz domaćeg tima - za to su "krive" i sudije na koje su udarili svi redom, od navijača do glavnog trenera Majka Brauna.

Vembi je postigao 32 poeja, zabeležio je i osam skokova i šest asistencija, uz tri blokade, pokazavši koliko mu je stalo da San Antonio "ostane" u ovoj seriji.

Pored Bransona (32 poena), odličan za Nikse bio je i Anunobi sa 28 poena, Hart je imao 16, uz devet skokova i pet asistencija, a Karl-Entoni Tauns je stao na 11 poena i osam skokova. Mora se priznati da se od njega više očekivalo. S druge strane Vembanjama je imao pomoć Kesla sa 23 poena, Harper je dodao 13, a Šempejn i Foks po 12.

Niksi sada vode 2:1, a četvrta utakmica NBA finala opet se igra u Njujorku u noći između srede i četvrtka.