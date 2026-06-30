Košarkaši Crne Gore igraju u četvrtak 2. jula protiv selekcije Portugala u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u košarci, koje će biti održano u Kataru 2027. godine.

Međutim, utakmica koja će biti od većeg značaja za navijače Crne Gore, je ona koja će biti odigrana tri dana kasnije u Baru. Tada će se od reprezentacije Crne Gore oprostiti jedan od najboljih košarkaša u istoriji te zemlje, Nikola Vučević.

Vučević je svoju reprezentativnu karijeru završio prošle godine na Evropskom prvenstvu, ali će se tek u nedelju 5. jula zvanično oprostiti od reprezentacije. On će prisustvovati na utakmici svojih bivših saigrača protiv selekcije Rumunije, a pre utakmice će mu biti priređena prigodna svečanost.