Fudbaler Milan Aleksić doputovao je u Beograd kako bi obavio lekarske preglede i potpisao ugovor sa Partizanom, pa je njegov dolazak u Humsku praktično pred realizacijom.

Kako prenosi "Mozzart Sport", crno-beli će 22-godišnjeg vezistu angažovati na pozajmicu iz Sanderlenda, uz opciju otkupa ugovora.

Ukoliko Aleksić opravda očekivanja stručnog štaba i uprave, Partizan će moći da ga otkupi za 1.200.000 evra, a taj iznos bi bio isplaćen u tri rate.

U Humskoj su, prema istom izvoru, želeli da se dodatno obezbede posle ranijeg iskustva sa Jovanom Miloševićem, koji je kao pozajmljen igrač ostavio snažan utisak, ali klub nije imao pravo da ga zadrži.

Aleksić se na neki način vraća u poznatu sredinu, pošto je posle prvih koraka u školi Čukaričkog bio i omladinac Partizana, pre nego što je karijeru nastavio u Radničkom iz Kragujevca.

Upravo u Kragujevcu skrenuo je pažnju na sebe dobrim partijama, stigao do poziva u reprezentaciju Srbije kod selektora Dragana Stojkovića i ostvario rekordni transfer kluba, pošto ga je Sanderlend platio 3,5 miliona evra.

Srpski vezista, međutim, nije uspeo da se izbori za značajniju ulogu u Čempionšipu, pa je prethodni period proveo na pozajmici u Krakoviji. U Partizanu će pokušati da se vrati na nivo igara koje su ga i preporučile za transfer u Englesku.

Aleksić bi trebalo da bude drugo pojačanje Partizana u letnjem prelaznom roku, pošto je klub ranije angažovao Aleksu Zekovića iz omladinskog pogona Fajenorda.