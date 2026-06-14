Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) saopštila je da nije bilo nepravilnosti u radu VAR sistema tokom utakmice u San Francisku između Katara i Švajcarske u prvom kolu grupe B na Svetskom prvenstvu, preneo je danas Bi-Bi-Si (BBC).

Utakmica između Katara i Švajcarske je završena bez pobednika, 1:1. Ovaj meč je obeležila odluka glavnog arbitra Saida Martineza iz Hondurasa da dosudi penal za Švajcarsku u prvom delu prvog poluvremena.

Penal je dosuđen posle kontakta između golmana Katara Mahmuda Abu Nade i švajcarskog reprezentativca Rema Frojlera u kaznenom prostoru, a siguran realizator sa bele tačke bio je Bril Embolo u 17. minutu.

Britanski mediji navode da je ova odluka ubrzo postala predmet rasprave, jer tokom VAR provere nisu prikazane standardne grafike i linije koje se koriste za objašnjavanje ofsajd situacija i drugih spornih detalja. Zbog toga su se pojavile sumnje u ispravnost odluke i način na koji je pregled sproveden.

- Tokom utakmice između Katara i Švajcarske došlo je do kratkotrajnog tehničkog problema koji je onemogućio generisanje grafičkog prikaza korišćenog u VAR proceduri. Kvar je brzo otklonjen - navodi se u saopštenju.

FIFA je istakla da tehnički problem nije uticao na rad sudija u VAR sobi, niti na proces donošenja odluke. Arbitri su, kako se navodi, imali pristup svim potrebnim alatima i tehnologijama, a pregled situacije sproveden je u skladu sa propisanim procedurama.

FIFA je saopštila da su linije korišćene tokom analize potvrdile da nije bilo ofsajda u akciji koja je prethodila dosuđenom jedanaestercu i ističu da je odluka glavnog sudije bila potpuno ispravna.

Fudbaleri Katara su do izjednačenja stigli autogolom igrača švajcarskog tima Mira Muhajma u 90+4. minutu.