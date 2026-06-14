Bonga, koji je u poslednjim sezonama bio jedan od ključnih igrača Partizana i nemačke reprezentacije, jedna je od glavnih meta aktuelnog evroligaškog prvaka.

Pregovori su u toku i sa igračem i sa Partizanom, a u potencijalnom ugovoru bi bila uključena i NBA izlazna klauzula, budući da igrač i dalje ima ambicije da se vrati u najjaču ligu sveta, piše "Be Basket" na šta se nadovezuju izvori iz Grčke.

Bonga ima još godinu dana sa Partizanom, ali i izlaznu klauzulu za Evroligu i NBA. Olimpijakos bi na ime obeštećenja trebalo da plati 700.000 evra.

Navodno je igrač od tima iz Pireja zatražio godišnja primanja u visini od čak dva miliona evra godišnje.