Bivši kapiten i legenda Liverpula, Stiven Džerard, smatra da bi krilni fudbaler Vest Hema, Krisensio Samervil, mogao da bude adekvatna zamena za Mohameda Salaha na Enfildu.

- Veliki sam fan Samervila. Izuzetan je u situacijama jedan na jedan, stalno traži duel i pravi razliku. Vidi se glad za pobedama, a u timu koji se bori za opstanak uspeo je da se izdvoji kao jedna od retkih svetlih tačaka. Kako sezona odmiče, deluje sve zrelije i sigurnije - rekao je Džerard za TNT Sports.

Podsetimo, Salah je već najavio da mu je ovo poslednja sezona u Liverpulu, čiji je član od 2017. godine. U Premijer ligi je odigrao 310 utakmica, postigao 189 golova i upisao 92 asistencije.