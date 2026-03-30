- Pratim, znam isto koliko i ti (novinaru RTS-a, prim.aut.). Vidim i ja po medijima. Lepo je videti te slike, ali... Šta, trebalo bih sad da ja donesem neku odluku? Ne razumem. Imam sedam utakmica do kraja ovde, imam plej-of, tako da je moja glava ovde. Ne razmišljam šta će biti za sledeću godinu ili sledeći mesec - rekao je Bogdanović za RTS posle utakmice Los Anđeles Klipersa.

Nije jasna ni situacija u Klipersima.

- Tu sam, spreman sam, radim, treniram. Šta je, tu je, takva je sezona kakva je. Trudim se da budem u što boljoj formi kada krene plej-of.

Dotakao se i Evropskog prvenstva i kraha Srbije na istom.

- Žao mi je zbog propuštene prilike, kao i svima. Nema vremena za gledanje unazad. Završio se taj ciklus, idemo dalje, novo leto, novi „prozori“. Dešava se, jedna loša utakmica, jedan loš dan. Naravno da utiču na ekipu sve te unutrašnje stvari, povrede kada se dese ili neke druge stvari životne, ali to ostaje samo za nas u svlačionici. Mislim, nije se ništa desilo, nisu oni odustali jer sam se ja povredio, niti ja mogu da garantujem da bismo osvojili zlato da sam ostao do kraja. Bilo je tu grešaka i od nas i od trenera, svih. Kada se ne osvoji, onda je greška.