Ataman je tokom poluvremena izazvao pažnju izjavom za Evroliga TV u kojoj je javno kritikovao Ti Džej Šortsa.

"Koristićemo više Vasilisa Toliopulosa u napadu. Kada je Ti Džej igrao, napadali smo praktično četiri na pet sa njim na terenu. Nismo igrali dobro u napadu i pokušaćemo to da popravimo", rekao je Ataman.

Ova izjava nije prošla nezapaženo kod Janaja, koji je ubrzo reagovao na društvenim mrežama.

-Nepristojno i skandalozno... Usput, treneru Atamane, koliko sam čuo, tvoji igrači osećaju da nemaju trenera - napisao je vlasnik Hapoela na mreži X.

Panatinaikos je tako završio sezonu bez plasmana na Fajnal-for koji će ove godine biti održan upravo u Atini.

Ataman je posle teškog poraza okrivio i sudije, a posle pitanja da li će podneti ostavku, napustio je konferenciju za medije.

Posle šok utrakmice oglasio se i Janakopulos, a napravno da je sve odradio u svom stilu.