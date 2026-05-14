- Nakon jučerašnjeg meča, podvrgnut sam pregledima koji su otkrili povredu mišića rectus femoris. To zahteva nekoliko nedelja odmora i oporavka. Nažalost, to znači da neću moći da se takmičim u Hamburgu i na Rolan Garosu – vest koja mi je neverovatno teško pala - napisao je Museti na Instagramu.

Ipak, uprkos sportskom razočaranju, Lorenco neće biti sam u ovom teškom periodu.

Italijan je poznat kao neko ko veliku snagu crpi iz porodice, a uz njega je u svakom trenutku njegova supruga Veronika, koja će mu biti najveći oslonac tokom procesa rehabilitacije.

Sudeći po njihovim zajedničkim trenucima, nema sumnje da će se Lorenco u ovakvom okruženju oporaviti i brže nego što lekari predviđaju.

Museti, koji je u januaru ove godine bio 5. igrač sveta i koji iza sebe ima sjajne rezultate na Grend slemovima (četvrtfinale AO 2024, polufinale Vimbldona 2024. i četvrtfinale US Opena 2025. godine), planirao je visok plasman u Parizu.

Njegovo odustajanje samo je nastavak crnog niza povreda koje su pokosile svetski vrh pred Pariz. Podsetimo, nastup su već otkazali dvostruki branilac titule Karlos Alkaraz (povreda zgloba), kao i Holger Rune i Džek Drejper.