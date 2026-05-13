Vesti
Alo!

Tenis

Novi skandal potresa beli sport: Dva tenisera suspendovana zbog korišćenja steroida na koji je bio pozitivan i Siner

Dvojica tenisera rangiranih van prvih 500 na ATP listi privremeno su suspendovana zbog pozitivnog doping testa na klostebol, saopštila je Međunarodna agencija za integritet tenisa.

 
Autor:  Marko Čubrak
13.05.2026.07:00
0
Novi skandal potresa beli sport: Dva tenisera suspendovana zbog korišćenja steroida na koji je bio pozitivan i Siner
EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY
Filipoviću ponudili hrvatski pasoš! Hrvat imao "opasan" plan, evo kako je Srbin reagovao
EPA/HOW HWEE YOUNG | EPA/HOW HWEE YOUNG
 Filipoviću ponudili hrvatski pasoš! Hrvat imao "opasan" plan, evo kako je Srbin reagovao
Prethodna vest
Surova Vembijeva osveta Minesoti
AP Photo/Abbie Parr
 Surova Vembijeva osveta Minesoti
Sledeća vest

Suspendovani su Letonac Karlis Ozolins, trenutno 546. igrač sveta, i Amerikanac Daniil Kahnjuk, koji zauzima 1.123. mesto na ATP listi.
 
Obojica su bila pozitivna na metabolite klostebola tokom turnira u San Hozeu u Kostariki u februaru ove godine.
 
Klostebol je zabranjeni anabolički steroid na koji je prošle godine pozitivan bio i prvi teniser sveta Janik Siner, zbog čega je Italijan suspendovan na tri meseca.
Iz Međunarodne agencije za integritet tenisa naveli su da Ozolins i Kahnjuk imaju pravo žalbe na privremene suspenzije, ali da nijedan od njih to za sada nije učinio.
Agencija je dodala da su obojici tenisera dostupni pravna pomoć, nezavisna psihološka podrška i finansijska pomoć za istragu porekla pozitivnog nalaza, u skladu sa pravilima Teniskog antidoping programa.

Privremene suspenzije na snazi su od 14. aprila.

doping Janik Siner

Povezane vesti

Siner gazi redom! Janik srušio sunarodnika i prošao u četvrtfinale Rima
EPA/ETTORE FERRARI
ATP

Siner gazi redom! Janik srušio sunarodnika i prošao u četvrtfinale Rima

16:44 | 0
Siner u osmini finala Rima: Italijan ubedljivom pobedom prestigao Federera
EPA/ETTORE FERRARI
RUTINSKI

Siner u osmini finala Rima: Italijan ubedljivom pobedom prestigao Federera

18:05 | 0
Da li je ovo loše za tenis?
EPA/SEBASTIEN NOGIER
PITANJE SVIH PITANJA

Da li je ovo loše za tenis?

11:38 | 0
Siner na putu da ispiše istoriju: Može li neko da zaustavi Italijana?
EPA/SERGIO PEREZ
GAZI SVE PRED SOBOM

Siner na putu da ispiše istoriju: Može li neko da zaustavi Italijana?

11:23 | 0
Janik Siner lako do trećeg kola mastersa u Rimu
EPA/ALESSANDRO DI MEO
BEZ PROBLEMA

Janik Siner lako do trećeg kola mastersa u Rimu

22:41 | 0
Komentari (0)

Tenis

"Neću da budem rob": Karlos Alkaraz šokirao svet tenisa
EPA/Alejandro Garcia

"Neću da budem rob": Karlos Alkaraz šokirao svet tenisa

07:50 | 0
Opet mu je neko drugi kriv: Zverev se obrukao, pa našao izgovor
EPA/SEBASTIEN NOGIER

Opet mu je neko drugi kriv: Zverev se obrukao, pa našao izgovor

22:22 | 0
Kraj za Međedovića! Hamad propustio veliku priliku
EPA/Alejandro Garcia

Kraj za Međedovića! Hamad propustio veliku priliku

20:25 | 0
Odjeknula teniska bomba: Vraća se Endi Marej!
Foto: EPA | EPA

Odjeknula teniska bomba: Vraća se Endi Marej!

19:02 | 0
Kraj za Aleksandru Krunić! Srpkinja eliminisana u Rimu
EPA/WU HONG

Kraj za Aleksandru Krunić! Srpkinja eliminisana u Rimu

18:02 | 0
Nova teniska senzacija: Rafa ispisao istoriju u Rimu
EPA/SERGIO PEREZ

Nova teniska senzacija: Rafa ispisao istoriju u Rimu

17:22 | 0
Epski raspad trećeg tenisera sveta: Doživeo poniženje kakvo se ne pamti
EPA/RICCARDO ANTIMIANI

Epski raspad trećeg tenisera sveta: Doživeo poniženje kakvo se ne pamti

17:01 | 0
Siner gazi redom! Janik srušio sunarodnika i prošao u četvrtfinale Rima
EPA/ETTORE FERRARI

Siner gazi redom! Janik srušio sunarodnika i prošao u četvrtfinale Rima

16:44 | 0
Borba za goli život: Morali da se izvinjavaju zbog Srbina
AP Photo/Dita Alangkara

Borba za goli život: Morali da se izvinjavaju zbog Srbina

10:39 | 0
Telo počelo da otkazuje: Publika u šoku zbog Srbina, povraćao, pa onda napravio čudo (FOTO)
EPA/Enric Fontcuberta

Telo počelo da otkazuje: Publika u šoku zbog Srbina, povraćao, pa onda napravio čudo (FOTO)

07:04 | 0

Najnovije

Najčitanije

5min

Kakva uvertira: Kad Dejan Stanković citira Mihu

19min

Sprema se transfer: Zvezda hoće još jednog Izraelca, ima paklenu statistiku

33min

"Neću da budem rob": Karlos Alkaraz šokirao svet tenisa

51min

Nervni slom Kristijana Ronlada snimljen uživo (VIDEO)

1H

Surova Vembijeva osveta Minesoti

14H

Zvezda časti navijače: Besplatan ulaz na proslavi 37. šampionske titule

23H

Velika ispovest reprezentativke Srbije: Dolazim iz muslimanske porodice, nije bilo lako

21H

Ogroman preokret na "Marakani" Stanković precrtao stranca, pa se predomislio

12H

Italija na nogama zbog oca Dušana Vlahovića: Povukao potez koji je razbesneo Juventus

15H

Epski raspad trećeg tenisera sveta: Doživeo poniženje kakvo se ne pamti

Vidi sve

Vremenska prognoza

PREPORUČUJEMO

PRAZNICI NAM STIŽU Gvardiola upozorio igrače pred Božićnu trpezu: Ko dođe sa viškom kilograma...
EPA-EFE/ADAM VAUGHAN

PRAZNICI NAM STIŽU Gvardiola upozorio igrače pred Božićnu trpezu: Ko dođe sa viškom kilograma...

KATASTROFA ZA LIVERPUL Redsi nisu mogli da čuju gore vesti
EPA/NEIL HALL

KATASTROFA ZA LIVERPUL Redsi nisu mogli da čuju gore vesti

"GORE OD OVOGA NE MOŽE" Srbin igra najbolju sezonu u poslednjih sedam godina, ali misli da nije dovoljno

"GORE OD OVOGA NE MOŽE" Srbin igra najbolju sezonu u poslednjih sedam godina, ali misli da nije dovoljno