Tenis definitivno dobija novu veliku zvezdu zvezdu. Rafael Hodar nastavlja sa fantastičnim rezultatima ovog proleća.

Imenjak legendarnog Rafaela Nadala je uspeo da se plasira u četvrtfinale mastersa u Rimu. Mladi Španac je savladao Amerikanca Lernera Tiena sa 2:0, po setovima 6:1, 6:4.

Hodar je tako postao prvi tinejdžer još od Novaka Đokovića 2007. godine koji je uspeo da se domogne plasmana među osam najboljih na nekom masters turniru. Najbolji teniser svih vremena je tigao do te faze na više mastersa u istoj sezoni.

Rafa je posle meča sumirao utiske.

- Presrećan sam - izjavio je Hodar u intervjuu na terenu.



- Samo se trudim da igram mečeve i budem fokusiran na ono što treba da radim. Veoma sam zadovoljan kako sam odigrao važne trenutke u ovom meču. Lerner je težak protivnik.

Đoković je stigao do četvrtfinala u Rimu 2007. godine, samo dve nedelje pre svog 20. rođendana. Hodar će pokušati da ode korak dalje od Đokovića i postane najmlađi polufinalista turnira još od Rafaela Nadala 2006. godine.

U narednom kolu će igrati protiv Lučana Darderija koji je priredio iznenađenje i eliminisao Sašu Zvereva.