Italijanski teniser Andrea Pelegrino priredio je ogromno iznenađenje na mastersu u Rimu. On je u trećem kolu pobedio 20. nosioca, Amerikanca Frensisa Tijafoa sa 2:0, po setovima 7:6, 6:1.

Ovaj momak je trenutno 155. igrač sveta, a u glavni žreb je ušao kroz kvalifikacije i uspeo da sruši velikog favorita.

Domaći teniser je fenomenalno počeo meč i poveo 4:0, uz dva brejka prednosti. Ipak, Tijafo je uspeo da se vrati i odvede set u taj-brejk. U odlučujućem gemu je viđena prava drama, a Pelegrino je spasao set lopte i slavio sa 10-8.

To mu je dalo ogromno samopouzdanje, dok se na drugoj strani Amerikanac potpuno raspao. Pelegrino je u drugom setu protivniku prepustio samo jedan gem i došao do najveće pobede u karijeri.

Prolaskom u četvrtu rundu, Pelegrino je osigurao ček na 92.470 evra, čime je više nego duplirao svoju dosadašnju zaradu u 2026. godini. Očekuje se da će na novoj ATP listi skočiti blizu svog najboljeg rejtinga u karijeri (125. mesto).

U osmini finala ga čeka najteži mogući izazov pošto će igrati protiv Janika Sinera. Najbolji teniser sveta je prethodno savladao Alekseja Popirina sa 2:0. Zanimljivo je da su se Siner i Pelegrino sastali 2019. godine na jednom Fjučers turniru, kada je Janik slavio sa ubedljivih 6:1, 6:1.