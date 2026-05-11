Vojvodina u sredu uveče od 20 sati u Loznici, u trećem uzastopnom finalu sa ekipom Crvene zvezde, igra za trofej.

- Napokon je došla ta utakmica koju smo iščekivali i za koju smo se borili. Ovo je veliko finale i ne moram ni da objašnjavam koliko je ovo značajno za nas. Crvena zvezda je poznat protivnik i ovo treba da bude šlag na tortu za ovu našu sezonu. Ulazimo u ovu kao u svaku drugu, nadam se samo da najviše moguće žara i želje da pobedimo. Ovo je već treće finale protiv Crvene zvezde i nadam se da će biti i treća sreća. Kalkulacija nema, idemo na pobedu, kao što će igrati i Zvezda - istakao je Tanjga na konferenciji za medije.

Ekipa je fizički i psihički spremna, željna da uđe u istoriju kluba, naglasio je on.

- Borimo se za trofej u Kupu, kao i za drugo mesto, ovo je prva meč lopta za nas. Ja sam optimista, a osećam da optimizam vlada i u čitavom gradu, vlada neka pozitivna atmosfera, da je veliko interesovanje navijača, a to je sve dobar znak. Što se tiče kadrovskih pitanja, osim onih za koje znamo da su duže van stroja, ostali su zdravi, spremni i orni. Ovo finale dočekujemo u odličnom raspoloženju, sa mnogo samopouzdanja i veruje da možemo i da želimo i da hoćemo - rekao je Tanjga.

Crnomarković smatra da će pobednika odlučiti detalji.

- Mogu da dodam da ovaj meč mogu da odlučuju detalji, ekipa koja bude pravila manje grešaka izaći će kao pobednik. Na nama je da budemo borbeni od prvog minuta, da otvorimo meč kako treba. Imamo samopouzdanje, ovih dana smo mnogo pričali i radili i spremni smo za tu treću sreću i trofej - rekao je Crnomarković.

On je istakao da će odbrana biti u fokusu, ali da defanziva počinje sa napadačima.

- To je sastavni deo fudbala. Naša defanziva kreće od napadača i kako smo svi postavljeni na terenu. Mi moramo da budemo fokusirani, jer ko bude više želeo, manje grešio, biće pobednik. Igrali smo toliko puta protiv Crvene zvezde i sumnjam da ovde sada mogu da pomognu neke analize, jer se poznajemo. Odlučiće srce, volja, želja, jer mi želimo da donesemo taj trofej u Novi Sad. Zvezdi ne treba pretiti, ali ne treba ih se ni plašiti. Imamo svoje adute, pobeđivali smo ih ove sezone i nadamo se najboljem - podvukao je Crnomarković.

Tanjga je odgovorio i na pitanje o organizaciji, nakon što je u prošlogodišnjem finalu u Zaječaru bilo dosta prekida zbog nereda sa tribina.

- Bilo bi suludo da mi dajemo savete kako da organizuju finale Kupa. Nadam se da su izvukli pouke i da se neke stvari neće ponoviti, niti razmišljamo u tom pravcu. Verujemo da će organizacija biti na nivou i da će biti pun stadion. Prošle godine nije bilo ni ispunjeno i bilo je nekako finale za zaborav. Nadam se da ćemo ovaj put imati više sreće da donosimo trofej. Da je Vojvodina prošle godine napustila teren, pitanje je kakve bismo kazne pretrpeli. Mi u klubu gledamo sa sportske strane, morali smo da nastavimo utakmicu, a to su ružne scene. To su bile ružne nama, ali i Crvenoj zvezdi. To su radili navijači, ali su morali da budu provereni na ulazu. Ja se nadam da će apelovati na navijače, kao što ćemo mi na svoje. Ovo je praznik fudbala, dajte da narod uživa i da bolji pobedi. Mi ćemo dati sve od sebe na terenu, sačekajmo sredu 10:15, kada će neke stvari biti jasnije - istakao je Tanjga.

Za kraj je potvrdio da već zna početni sastav.

- Imamo možda još jednu nedoumicu, ali mislim da je sastav poznat, osim jedne dileme, ali to neće praviti razliku. Uglavnom, nama je sve poznato - zaključio je Tanjga.