Fudbaleri Vojvodine pobedili su Čukarički rezultatom 1:0 u petom kolu plej-ofa Superlige Srbije. Novosađani su tako nastavili borbu za drugo mesto sa Partizanom, a do kraja sezone su ostale još dve runde.

Nažalost, utakmicu na "Karađorđu" je obeležila teška povreda mladog fudbalera gostujuće ekipe Ognjena Abramušića.

On je glasno uzviknuo i pao na travu nakon klizećeg starta Alekse Vukanovića.

Delovalo je da je bivši fudbaler Crvene zvezde uspešno startovao i stigao samo do lopte, a kada je nakon sudijskog znaka da se prekine igra prišao protivniku, odmah se uhvatio za glavu zbog jezive povrede.

Abramušić je u 58. minutu napustio igru. Iznet je na nosilima sa terena, a potom prebačen u bolnicu u Novom Sadu.