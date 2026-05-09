Lionel Mesi i Kristijano Ronaldo su dugi niz godina vodili velike bitke na terenu, a fudbalski svet je bio podeljen na dva tabora.

Još uvek traje debata o tome ko je GOAT, ali između Argentinca i Portugalca postoji veliko poštovanje.

Mesi je u svom poslednjem intervjuu kod poznatog voditelja Pola Alvareza iskreno govorio o odnosu sa najvećim rivalom.

- Bilo je to jedno prelepo sportsko rivalstvo. To je nešto sasvim normalno u svetu fudbala. On je bio u Realu, ja u Barseloni, i obojica smo se borili za trofeje, kako kolektivne, tako i individualne - počeo je Mesi.

On je objasnio kako je pritisak javnosti zapravo hranio njihovu veličinu:

- U očima ljudi, to se uvek pretvaralo u takmičenje gde birate jednog ili drugog. Usput smo obojica počeli da osvajamo veoma važne stvari, što je učinilo da to rivalstvo postane još veće nego što je već bilo.

Navijače najviše zanima njihov odnos van kamera i terena.

- Nikada nije bilo zle krvi između nas. Nismo imali pravo prijateljstvo jer smo se viđali samo na ceremonijama dodele nagrada, ali smo uvek imali veoma dobar odnos kada bismo se sreli - zaključio je Lionel Mesi.

Njih dvojica već godinama nisu u Evropi. Mesi igra za Inter iz Majamija, dok je Ronaldo član Al Nasra. Na leto će obojica predstavljati svoje zemlje na Mundijalu, pa ko zna, možda dođe do još jednog međusobnog duela, koji bi bez ikakve sumnje bio propraćen na pravi način.