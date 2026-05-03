Fudbaleri Orlando Sitija pobedili su danas u gostima ekipu Intera iz Majamija rezultatom 4:3 (1:3) u utakmici MLS lige.



Golove za aktuelnog šampiona MLS lige postigli su Jan Frej u 4, Telasko Segovija u 25. i Lionel Mesi u 34. minutu. Tri gola za Orlando dao je Martin Oheda u 39, 68. i 78. (penal), dok se jednom u listu strelaca upisao Tajris Spajser u 90+3. minutu.

Fudbaleri Intera se nalaze na trećem mestu na tabeli Istočne konferencije MLS lige sa 19 bodova, dok je Orlando 13. sa 10.