Ova odluka je očekivana s obzirom na to da se na Floridi očekuje kiša, koju bi pratila i grmljavina, što u SAD momentalno znači da se prekida svaki sportski događaj.

Kako bi se to izbeglo, trka će početi tri sata ranije, jer organizatori smatraju da bi se tako sve završilo pre početka nevremena u Majamiju, tačnije da bi se glavna trka mogla održati bez problema.

Do sada sve ide prema svom planu, u petak je održan nezvaničan trening i kvalifikacije za sprint trku, dok u subotu smo gledali sprint trku, gde je slavio aktuleni svetski šampion Lando Noris, a u kvalifikacijama za glavnu trku pol-poziciju je zauzeo vodeći u generalnom plasmanu Andrea Kimi Antoneli u Mercedesu.