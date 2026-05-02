- Evropski vodeni sportovi traže odlaganje sprovođenja novog pravilnika o učešću sportista. Posle sastanka Biroa 30. aprila, dogovoreno je da se zatraži odlaganje sprovođenja nedavno odobrenog pravilnika koji se tiče učešća sportista iz Rusije i Belorusije na međunarodnim vodenim takmičenjima - stoji na početku saopštenja.



U zahtevu se traži da Evropska asocijacija vodenog sporta ne donese pravilnik koji dozvoljava povratak ovih sportista u punom okviru u svim vodenim disciplinama do 1. septembra.

- Do tog datuma, sportisti i timovi iz Rusije i Belorusije koji su odobreni prema postojećim kriterijumima podobnosti i dalje će moći da se takmiče na Evropskim vodenim takmičenjima isključivo pod statusom individualnih neutralnih sportista (AIN) - zaključuje se u saopštenju.