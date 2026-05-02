Sudije Milivoje Jovčić, Siniša Prpa i Vuk Ivančević suspendovane su na dve utakmice posle meča Zlatibor – Crvena zvezda, saznaje Sportinjo.

Odluku je doneo komesar za suđenje Košarkaške lige Srbije Milorad Milojković, a sankcija podrazumeva nedelegiranje u narednom periodu, počev od trećeg kola plej-ina i prvog kola fajnal-fora. Kazna se odnosi na sve utakmice pod okriljem Košarkaškog saveza Srbije.

Utakmica u Čajetini, u kojoj je Zlatibor pobedio 94:89 i izjednačio u seriji na 1:1, ostala je u senci incidenta koji se dogodio u finišu treće deonice, kada je došlo do fizičkog sukoba između Nikole Kalinića i Mateja Čibeja.

Nakon početnog obračuna, na teren su utrčali igrači i članovi stručnih štabova obe ekipe, što je dovelo do prekida, a isključena se po tri igrača na obe strane.

Prema važećim pravilima takmičenja, svi igrači koji napuste prostor klupe u situaciji tuče moraju biti diskvalifikovani, ali ta odredba nije u potpunosti primenjena, što je izazvalo reakcije i otvorilo pitanje regularnosti postupanja sudijskog tima.

Treća utakmica između Crvene zvezde i Zlatibora igra se u nedelju od 19 časova u hali "Aleksandar Nikolić", gde će biti odlučeno koja ekipa će se plasirati na fajnal-for KLS.