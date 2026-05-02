Incident je počeo nakon naizgled obične situacije u kojoj je Nikola Kalinić izblokirao Mateja Čibeja. Prilikom pada, igrači su završili jedan preko drugog, a sukob je planuo u sekundi. Prema snimku koji se pojavio iz drugog ugla, direktno sa parketa, vidi se da je nakon pada Nikola Kalinić povuklao za vrat igrača Zlatibora, koji je potom udario pesnicom igrača Zvezde.
Košarkaši Zlatibora ostvarili su najveću pobedu u klupskoj istoriji savladavši Crvenu zvezdu na svom parketu rezultatom 94:89, u okviru četvrtfinala KLS.
Ipak, mnogo se više priča o tuči do koje je došlo u finišu treće deonice nego o velikoj pobedi izabranika Strajina Nedovića.
Nakon toga je Kalinić naskočio na njega i udario ga dva puta pesnicom.
Sudijska trojka je nakon dugotrajnog pregledanja snimka donela odluku o masovnim isključenjima. Teren je moralo da napusti ukupno šest košarkaša – po trojica iz oba tabora. Zlatibor je u nastavak meča ušao bez Čibeja, Savića i Hanter-Vitfilda, dok su crveno-beli ostali bez Kalinića, Davidovca i Izundua. Uz to, obe klupe su kažnjene tehničkim greškama.
