Košarkaši Zlatibora savladali su večeras Crvenu zvezdu rezultatom 94:89 i izjednačili na 1:1 u četvrtfinalu Superlige Srbije.

Meč je obeležio incident u finišu treće četvrtine kada je Nikola Kalinić fizički nasrnuo na Mateja Čabeja, bilo je i udaraca, došlo je do opšte tuče, a kao epilog isključeno je ukupno šest igrača.

Sem Kalinića i Čabeja teren su napustili Dejan Davidovac i Ebuka Izundu iz Zvezde, odnosno Stefan Savić i Terens Hajnter-Vajtfild iz ekipe domaćina.

Haos se nastavio i nakon meča kada se Kalinić vratio u gotovo praznu halu kako bi se obračunao sa nekim od navijača.