Stefan Miljenović dobija sve veću ulogu u rotaciji KK Crvena zvezda. Stekao je poverenje trenera Saše Obradovića, ali i saigrača nakon poslednja dva meča u Evroligi, odnosno ABA ligi u kontinuitetu. Nikola Kalinić, veteran crveno-belih, ceni mlađeg kolegu i predviđa mu karijeru i nivo sličan Aleksi Avramoviću, uzdanici reprezentacije Srbije i plejmejkeru Dubaija.

Zvezda večeras u Francuskoj s Asvelom (20.45) igra odlučujući meč za plasman u narednu fazu elitnog takmičenja.

-Mislim da je Stefan sjajan igrač i da pokazuje veliku želju i volju, što je možda i najbitnije u današnjem profesionalnom sportu. Bio je u situacijama da nije bio u planovima i nije bio u sastavu, ali ostao je usredsređen, trenirao - kaže Kalinić i dodaje:

-Ne znam koji su mu ciljevi i ambicije, ali sigurno može da bude evroligaški igrač. Ako bih morao da poredim, nivo Alekse Avramovića na primer.